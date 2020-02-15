Треба тиснути на Росію, для створення умов проведення вільних виборів на Донбасі – Лайчак

Міжнародна спільнота має здійснювати тиск на Росію, але також і на Францію та Німеччину, щоб на наступному нормандському саміті було погоджено чіткі зобов’язання щодо створення належних умов для проведення чесних та вільних виборів на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак під час Українського ланчу у Мюнхені 15 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Найбільш чутливе та важливе питання щодо створення необхідних умов для проведення чесних та вільних виборів на Донбасі – я не побачив жодного прогресу. Потрібно забезпечити тиск на Росію, давайте також тиснути на Францію та Німеччину, щоб, коли нормандський саміт знову відбудеться, ми мали чіткі зобов’язання щодо створення належних умов для цих виборів. Це – ключове питання", - заявив він.

Лайчак переконаний, що міжнародна спільнота "повинна бути чутна той момент, коли Україна потребує нас": "У критичних моментах треба підтримувати президента та його команду… Потрібно посилати чіткий сигнал, що ми не забули, не забудемо, ми поруч і будемо продовжувати підтримку України, допоки не буде відновлено територіальну цілісність України та досягнуто мир".

За словами глави МЗС Словаччини, перед президентом Зеленським наразі стоїть два найважливіші виклики: по-перше, боротьба з корупцією, відновлення принципу верховенства права та проведення реформ, по-друге – припинення війни. При цьому, за обома напрямками він стикається з критикою.

"Люди, як правило, підтримують реформи, допоки вони не їх не стосуються. І чим більш реальними будуть ставити реформи, тим частіше вони почнуть запитувати – чи це варто робити, чи це правильно робиться. І тут міжнародна спільнота, друзі України, мають втрутитися і допомоги президенту та його команді, сказавши, що це – правильний шлях, ви маєте пройти ним, якщо хочете кращого життя. Ми не повинні залишати президента та його команду самими", - заявив він.

Те ж саме стосується й напрямку з досягнення миру: було здійснено обмін полоненими, відновлення мосту в Станиці Луганській, погоджено "формулу Штайнмайера" тощо – " дуже хоробрі та правильні кроки" – але знову виникла гостра критика в напрямку президента. "І я не почув потужного голосу з боку міжнародної спільноти: "Це – правильні кроки вперед, це – те, що треба робити".

"Ми не повинні бути просто спостерігачами, якщо ми віримо у бачення України з боку України", - заявив словацький міністр.

Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.