Війна в Україні й анексія Криму не повинні стати для світу звичними - Зеленський

Війна на Донбасі та анексія Росією Криму, що триває уже шостій рік, не має перетворитися для світової спільноти на звичний стан.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в суботу під час виступу на Українському ланчі в Мюнхені, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Війна в Україні та анексія Криму тривають, на жаль, шостий рік. І це не повинно стати для міжнародного співтовариства звичним станом речей”, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що про стабілізацію безпеки в європейському регіоні можна буде говорити лише тоді, коли на Донбасі пануватиме всеосяжний мир, і Україна відновить свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. Водночас він запевнив, що Україна продовжує рухатися дипломатичним шляхом, виконуючи домовленості, досягнуті у нормандському форматі.

Водночас Зеленський нагадав, що попри домовленості всіх сторін, поки не досягнуто повного припинення вогню, і за останні два місяці українські позиції були обстріляні більше 400 разів, а захисники України й далі гинуть на Донбасі.

“Без повної та сталої тиші неможливо рухатися до вирішення будь-яких політичних питань на цих територіях, на цих українських, наполягаю, територіях. У той же час ми точно знаємо, що на Донбасі обов’язково запанує мир, а формулювання, яке мені не подобається, скажу відверто, “тимчасово непідконтрольні території” назавжди зникне з нашого лексикону”, - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.