Президент Естонії попередила Зеленського про можливе падіння рейтингу в результаті реформ

Президент України Володимир Зеленський отримав значний політичний мандат на виборах і має волю до здійснення реформ. Але водночас він має бути готовим до того, що в результаті проведення реформ його рейтинг знижуватиметься.

Про це під час Українського ланчу в рамках Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“73% - це значний мандат, який дозволяє українському лідеру змінювати ситуацію. Якщо він продовжуватиме реформи, то незважаючи на те, яким буде їх результат, його підтримка падатиме, адже перед ним дуже важке завдання. Проте, він готовий йти на цей ризик і саме тому його обрали”,- заявила під час виступу Кальюлайд.

Вона зазначила, що Зеленський не з тих лідерів, хто просто задовольняється посадою, а готовий нести ризики проведення реформ.

Президент Естонії підкреслила, що рівень довіри до судової системи в Україні дуже низький, а тому реформи в цій сфері є дуже важливими. Позитивним фактом вона назвала прийняття антикорупційного закону в Україні.

Також, за її словами, позитивною тенденцією є зростання української економіки на 3-4%. Кальюлайд підкреслила, що в Європі багато коштів для здійснення інвестицій, а шанси України отримати ці інвестиції значно зростуть, якщо у країні пануватиме верховенство права.

Президент Естонії зауважила, що “немає більш нетерплячого політика, ніж Зеленський”, який прагне швидких позитивних змін в Україні. “Якщо він цього не зробить, то не знаю, хто тоді це може зробити”, - наголосила вона.

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ