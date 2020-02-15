Україна робитиме все, аби саміт нормандської четвірки відбувся у квітні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що українська сторона робитиме все, аби наступний саміт лідерів країн нормандського формату відбувся у квітні цього року.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу запевнити: Україна й надалі робитиме все, щоб наступний саміт глав України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі відбувся в погоджені терміни, тобто у квітні 2020 року”, - підкреслив Зеленський.

Водночас він зазначив, що ключове завдання сьогодні – забезпечити неухильне виконання досягнутих у Парижі домовленостей, і наголосив, що Україна готова й працює над цим щодня.

“Щодня крок за кроком ми рухаємося на шляху до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо кроків назустріч”, - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, Зеленський 14-15 лютого перебуває з робочим візитом у Німеччині, де бере участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.