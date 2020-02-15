Президент: Кроки, які ми робимо, допоможуть припинити вогонь на Донбасі

Президент Володимир Зеленський переконаний, що для повернення тимчасово окупованих територій під суверенітет України Росія повинна захотіти повернути українську землю.

Про це він заявив 15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене є внутрішнє відчуття, ті кроки, які ми робимо, - дійсно ми зможемо досягти припинення вогню і повернення наших територій. Скільки нам знадобиться часу, я не знаю. Цього хоче Європа, я знаю. Потрібно, щоб цього хотіла Росія. Я вам скажу відверто: Росія повинна захотіти віддати нам нашу землю”, - підкреслив Зеленський.

Водночас Президент підкреслив, що не вірить у будь-які міжнародні договори та гарантії на папері, оскільки вони не виконуються.

“На жаль ми всі розуміємо: сильна армія, чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності і територіальної цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі меморандуми не захищають. Це ми вам кажемо зі свого прикладу, не захищають. Тому я особисто не вірю в будь-які документи”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.