Президент: Кроки, які ми робимо, допоможуть припинити вогонь на Донбасі
Про це він заявив 15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У мене є внутрішнє відчуття, ті кроки, які ми робимо, - дійсно ми зможемо досягти припинення вогню і повернення наших територій. Скільки нам знадобиться часу, я не знаю. Цього хоче Європа, я знаю. Потрібно, щоб цього хотіла Росія. Я вам скажу відверто: Росія повинна захотіти віддати нам нашу землю”, - підкреслив Зеленський.
Водночас Президент підкреслив, що не вірить у будь-які міжнародні договори та гарантії на папері, оскільки вони не виконуються.
“На жаль ми всі розуміємо: сильна армія, чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності і територіальної цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі меморандуми не захищають. Це ми вам кажемо зі свого прикладу, не захищають. Тому я особисто не вірю в будь-які документи”, - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".
Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.
14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.