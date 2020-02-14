Порошенко і президент Литви Науседа занепокоєні спробами "детоксикації" РФ

Під час Мюнхенської конференції п'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з очільником Литви Гітанасом Науседою.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

«Ми висловили занепокоєння політикою міжнародної детоксикації Росії. Для нас є важливою консолідація міжнародної єдності й солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму. У свою чергу я відзначив заклик президента Литви зробити вірні висновки з агресивних дій Росії проти України. Та наголосив, що необхідно зміцнювати санкції проти РФ», - написав лідер партії «Європейська солідарність».

Він додав, що на зустрічі також ішлося про просування ідеї надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, про енергетичну безпеку та важливість ініціативи Литви стосовно проведення конференції на підтримку реформ в Україні у липні цього року.

«Дякую Литві за тверду і міцну підтримку України», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації у співпраці з Російською радою міжнародних справ оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Документ був поширений 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Він по суті має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. У ньому пропонується, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ і Євросоюзу.

У плані також ідеться про запуск «всеукраїнського загальнонаціонального діалогу» щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідніх держав, у тому числі Росії.

Керівництво Мюнхенської конференції не визнало "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону" офіційним документом, і його було видалено з офіційного сайту заходу.