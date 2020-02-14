Порошенко і президент Литви Науседа занепокоєні спробами

Порошенко і президент Литви Науседа занепокоєні спробами "детоксикації" РФ

Укрінформ
Під час Мюнхенської конференції п'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з очільником Литви Гітанасом Науседою.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

«Ми висловили занепокоєння політикою міжнародної детоксикації Росії. Для нас є важливою консолідація міжнародної єдності й солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму. У свою чергу я відзначив заклик президента Литви зробити вірні висновки з агресивних дій Росії проти України. Та наголосив, що необхідно зміцнювати санкції проти РФ», - написав лідер партії «Європейська солідарність».

Він додав, що на зустрічі також ішлося про просування ідеї надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, про енергетичну безпеку та важливість ініціативи Литви стосовно проведення конференції на підтримку реформ в Україні у липні цього року.

«Дякую Литві за тверду і міцну підтримку України», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації у співпраці з Російською радою міжнародних справ оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

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Документ був поширений 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Він по суті має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. У ньому пропонується, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ і Євросоюзу.

У плані також ідеться про запуск «всеукраїнського загальнонаціонального діалогу» щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідніх держав, у тому числі Росії.

Керівництво Мюнхенської конференції не визнало "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону" офіційним документом, і його було видалено з офіційного сайту заходу.

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