Німеччина інтенсивно працює над підготовкою "нормандської зустрічі" в Берліні - посол

Німецька сторона інтенсивно працює над підготовкою наступного саміту "нормандської четвірки" в Берліні, хоча й визнає, що передумови для її проведення ще не створені.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Громадському", коментуючи відсутність через два місяці того прогресу, про який було домовлено на зустрічі лідерів нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року.

"Є різні оцінки цього саміту зараз, але мені здається, підсумкова декларація саміту — це нібито орієнтир для всіх сторін зараз, і в цьому напрямку вони працюють. Особливо мої колеги в Німеччині. Вони готують наступну зустріч, яка має відбутися в квітні. Вони дійсно інтенсивно працюють над тим, щоб наступна зустріч була успішною", - сказала Фельдгузен.

Водночас посол визнала, що, на її думку, наразі немає передумов для її проведення, адже в Берліні її учасники мали б говорити про політичну складову Мінських домовленостей.

"Але це може змінитися. Ми щодня працюємо, аби був результат і був прогрес. Не можна передбачити, що буде у квітні", - зауважила дипломатка.