Німеччина не матиме business as usual з Росією через агресію в Україні - посол

Німеччина не може ігнорувати Росію, але відносини з нею будує за певними правилами з огляду на російську анексію Криму та агресію на Донбасі.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Громадському" у відповідь на запитання щодо німецької візії майбутнього ЄС і відносин з Росією

"Росія — великий географічний сусід, і її не можна просто ігнорувати. У цьому ми дуже погоджуємось із президентом Макроном. Але в нас певні правила, наприклад, що business as usual (бізнесу, як завжди — ред.) з Росією не буде через анексію Криму та агресію на Донбасі. Ми намагаємось і далі мати контакти на всіх рівнях, але державних візитів не буде", - сказала дипломатка.

Вона розповіла, що Німеччина також проводить дуже багато суспільно-громадських дискусій в Росії.

"Ми хочемо, щоб нове покоління в Росії знало, що таке Європа, які є переваги, як можна модернізувати російську економіку. Мені здається, що це дуже велике питання для Росії, як країна може далі жити в тих умовах, які є зараз. І ми хочемо мати контакти з людьми, які в майбутньому будуть вирішувати ці питання", - зазначила Фельдгузен.