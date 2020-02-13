США обговорять у Мюнхені протидію російській агресії в Україні – Держдеп

Адміністрація США має намір провести переговори із союзниками й партнерами під час Мюнхенської конференції безпеки цього тижня щодо протистояння російській агресії в Україні.

Як інформує Держдепартамент США, американську делегацію на переговорах представлятиме керівник Бюро з питань Європи і Євразії Держдепартаменту США посол Філіп Рікер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Вашингтоні.

"Під час перебування в Мюнхені посол Рікер проведе двосторонні зустрічі з ключовими союзниками та партнерами для обговорення координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті повідомляється, що Рікер також приєднається до роботи державного секретаря США Майкла Помпео під час заходів на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Після Мюнхена посол Рікер відправиться з візитами до Парижа й Брюсселя. Там він обговорить "взаємодію по цілому ряду питань, у тому числі зміцнення трансатлантичних відносин для подолання проблем безпеки у всьому світі".