Мюнхен-2020: Хто їде до столиці безпекової політики

Аналітики Мюнхенської конференції з безпеки склали рейтинг конфліктів у світі, Україна – на десятому місці

Мюнхенська конференція з безпеки, або MSC, – щорічна подія, яка відбувається у столиці Баварії у готелі Bayerischer Hof, проводитиметься вже 56-й раз.

MSC неодмінно збирає вельми достойну компанію політичних лідерів, перелік яких постійно розширюється та оновлюється.

Розширюється й коло тем, які потребують обговорення. Нинішні зустрічі будуть присвячені темам від війн і роззброєння до клімату й здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, – цілих 27 (!) від А (Афганістану) до Y (Ємену).

«Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики», – заявив багаторічний голова конференції Вольфганг Ішингер напередодні початку форуму.

Вольфганг Ішингер. Фото: MSC

На жаль чи на щастя, українська тематика не зникає з порядку денного конференції вже 6 років. На щастя – тому що не забувають. На жаль – тому що війна ще не завершена, інакше не треба було б говорити.

У звіті-2020, який випустила MSC до цьогорічної конференції, є розділ «10 конфліктів, які треба відстежувати в 2020 році». Міжнародна кризова група, яка його готувала, поставила Україну на останнє, 10-те місце, оскільки вважає, що є набагато більш гарячі точки. І вони такими дійсно є.

«Новий український президент привніс нову енергію в намагання завершити 6-річний конфлікт між Києвом і підтримуваними Росією сепаратистами в східному регіоні Донбасу. Утім, якщо мир і здається зараз трохи більш правдоподібним, ніж рік тому, все ще далеко не визначено – нещодавні плани щодо встановлення більш всеохопного режиму припинення вогню та роззброєння можуть рухнути, а бої – стануть ще більш запеклими», – дослівно записано у звіті.

Фото: MSC

УКРАЇНСЬКИЙ ВИХІД

Для самого Володимира Зеленського в Мюнхені, де він як гість MSC буде вперше, підготовлена ціла програма. Як повідомив Вольфганг Ішингер, буквально в минулі вихідні вдалося знайти «хороше рішення» щодо виступу українського лідера. Доповідь планується на панелі, яка триватиме, за попередньою інформацією, з 11.45 до 12.45 (за місцевим часом) у суботу.

Того ж дня, 15 лютого, одразу після виступу Президента поруч почнеться Український ланч у Мюнхені, який учетверте організує Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES). Тема – «Україна, що рухається вперед». Очікується багато цікавих персоналій, зокрема, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, президент Естонії Керсті Кальюлайд, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак і міністр оборони Швеції Петер Гульквіст, колишній посол США у РФ Майкл Макфол. Серед запрошених – Вікторія Нуланд і Френсіс Фукуяма та багато інших.

Володимир Зеленський

Чи завітає Зеленський на ланч, на якому будуть говорити про його політику, президентський протокол не повідомляє.

Але що точно буде в робочій програмі, так це двосторонні зустрічі. Власне, ця частина участі в форумі є не менш важливою, аніж виступ на сцені.

Своя програма також – у міністра закордонних справ Вадима Пристайка. Зокрема, не виключена зустріч «нормандських» міністрів (хоча Ішингер і заявив журналістам, що нічого про це не знає), захід за участі голів МЗС країн, громадяни яких загинули внаслідок січневої трагедії з українським літаком в Ірані, двосторонні перемовини.

Наразі неясно, чи будуть якісь окремі зустрічі стосовно газогону Nord Stream 2, але загалом ця тема обговорюватиметься на полях конференції, адже безпосередньо стосується енергетичної безпеки. Не випадково ж до Мюнхена прямує новий міністр енергетики США Ден Бройлет.

Традиційно в конференції беруть участь українські парламентарії, експерти та бізнесмени.

Джастін Трюдо

МЮНХЕНСЬКІ ПРЕМ’ЄРИ

Прем’єрною цього року стане участь у форумі не лише президента України Володимира Зеленського, а ще й Франції – Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та ряду інших політиків.

Франк-Вальтер Штайнмаєр бував на MSC на посаді міністра закордонних справ, а ось як президент ФРН – буде вперше. Він виступить на відкритті конференції в п’ятницю.

Торік промову тут мала канцлерка Ангела Меркель. Але цього разу вона в Мюнхен не збирається. По-перше, за традицією, вона їздить туди раз на 2 роки (в 2019-му вона виголосила реально сильну промову). По-друге, занадто багато проблем у Берліні. Та й, відверто кажучи, Меркель хоча й все ще залишається «політичним важковаговиком», але «погоду» роблять уже інші, принаймні, на теренах ЄС. Та й самій канцлерці, здається, не дуже цікаво, вона добре розуміє, що залишилося їй керувати не так уже й довго.

Утім, до Мюнхена з’їдеться чи не половина її уряду. Включаючи міністерку оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка цього тижня стала основним хедлайнером німецьких новин.

Потужнішою, аніж будь-коли, буде делегація США. Ні, Дональд Трамп, звичайно ж, «вище» цієї тусовки. Але будуть державний секретар Майк Помпео (який минулого року виступив із промовою в дусі «анти-Меркель), міністри оборони Марк Еспер і, як вже зазначалося, енергетики Ден Бройлет, ціла купа конгресменів. А також – найзапекліший опонент Трампа у нього вдома – спікерка Палати представників парламенту Ненсі Пелосі.

Загалом – близько 40 голів держав і урядів та понад 100 міністрів закордонних справ і оборони з усіх континентів. Приїдуть і ряд членів нової Європейської комісії на чолі з її главою Урсулою фон дер Ляєн, яка ще минулого року брала участь у конференції на посаді очільниці Бундесверу, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Дуже намагався Ішингер затягнути до Мюнхена делегацію Північної Кореї. Але план зірвався. А було б цікаво.

Фото: MSC

ПУТЬОМКІНСЬКА ДЕРЖАВА

Це не наш тролінг. Саме так називається у цьогорічному звіті MSC глава, присвячена Росії.

Не дивно, що РФ приділено в документі чимало уваги, хоча її лідер після свого «запального» виступу в 2007 році на конференції не з’являвся, а відправляє віддуватися за всіх міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Адже ця країна є «найбільш безпосереднім і відвертим викликом» Заходу останніми роками.

«Москва зробила дуже мало, якщо взагалі зробила щось, аби полегшити протистояння на Сході України, тим самим не залишаючи Європейському Союзу іншого вибору, окрім того, щоб продовжувати санкції», – наголошують автори звіту. Вони також нагадують, що Москва неодноразово провокувала європейців, намагаючись втрутитися в європейські вибори, кидаючи виклик ядерній стабільності, поширюючи «смішні історичні спотворення», дискредитуючи західні ліберальні інститути й цінності, здійснюючи «екстериторіальні вбивства» – напади з отрутою в Солсбері та з вогнепальною зброєю – на колишнього чеченського командира в Берліні.

Водночас, згідно зі звітом, багато європейців скептично ставляться до того, чи в інтересах Європи посилене протистояння з Росією. Вони аргументують свою позицію тим, що навіть якщо Росія на даний момент і не може бути надійним політичним партнером, стабільне економічне партнерство з нею є і можливим, і бажаним. А стосовно санкцій у звіті висловлюється ще й така думка: саме Москва продемонструвала, що має більше «стратегічного терпіння», яке європейські політики приписують собі.

Фото: MSC

«БЕЗЗАХІДНІСТЬ» ЗАХОДУ

Для назви неодноразово згаданого вище звіту Мюнхенської конференції з безпеки його автори вигадали неологізм – Westlessness. Слово, яке не можна перекласти, хіба що так само неологізмом – «Беззахідність». Отже, поняття фіксує той стан, коли Захід, на який всі звикли орієнтуватися, є безпорадним. А світові бракує його сили. Спостерігається ситуація невизначеності та туги за колективним лідером.

«Наразі спостерігається подвійний феномен у зовнішній політиці: Захід стає все менш Західним, і світ у цілому стає менш Західним… Чому ми є такими тотально нездатними?», – гірко скаржився Ішингер журналістам на початку тижня.

«Ми маємо сьогодні більше жахливих криз, аніж раніше, ми маємо непростимий збій у роботі міжнародної спільноти», – продовжував дипломат, який є «вкрай розчарованим нездатністю європейської спільноти». Йому «дуже соромно», що ЄС не може продемонструвати свою дієздатність, яку він повинен був би показати, у багатьох кризах, зокрема, сирійській.

Схоже Ішингер, який є господарем конференції з 2008 року, або був не в дусі, або хотів розжалобити журналістів. Щоправда, він загалом схильний згущувати фарби та щороку виступає на брифінгу в тональності: світ ще ніколи не був таким небезпечним.

Автори докладу теж скептично ставляться до безпорадності Заходу: «Зростаюче небажання Заходу долучатися до вирішення важких конфліктів за його кордонами не означає, що ці конфлікти зникнуть самі по собі. Навпаки, вони стають ще більш кривавими», – констатують вони.

«У наші дні важко уникнути враження, що Захід знаходиться у відступі, у занепаді та під постійною атакою – і зсередини, і ззовні», – йдеться у звіті. Втім, далі слідує цілком бадьорий висновок: «Однак причин для ліберального оптимізму ще багато… Автократичні уряди не обов'язково перебувають на нескінченному переможному марші».

Отже, шефе, не все ще пропало!

Фото: AA

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ

Перед початком конференції у декого виникало питання, чи не відмінять її раптом. Адже саме в Баварії зафіксовано всі півтора десятка відомих у Німеччині на даний момент випадків захворювання коронавірусом.

Але ж ні. Організатори запевнили, що вжили всіх необхідних запобіжних заходів, а також зробили можливою участь у конференції гостей із Китаю. Делегацію КНР очолює глава зовнішньополітичного відомства Ван Ї.

Загалом тема здоров’я на тлі останніх подій виявляється не менш важливою, ніж війни та конфлікти. На тлі спалаху коронавірусу, взяти участь у мюнхенській конференції зажадав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєс.

Добре, що до четверга закінчився ураган «Сабіне», який лютував у Баварії з початку тижня. Якщо б шторм із поривами вітру до 160 км/г тривав, жоден літак із поважними гостями не приземлився би в Мюнхенському аеропорту, з перебоями рухалися б і потяги та міський транспорт. Хоча розслаблятися ще рано: у вихідні на місто може насунутися новий ураган.

Клімат стає більш непередбачуваним і суворим. Отже тема кліматичної безпеки вперше внесена у список тих, що заслуговують на обговорення. Привид Грети Тунберг витає над лютневим Мюнхеном. Щоправда, сама вона не приїде. Мабуть, занадто образилася на німецьких залізничників із Deutsche Bahn.

А ось генеральний директор Facebook Марк Цукерберг буде на конференції «в натурі». Вперше. Він та чимало інших лідерів міжнародного бізнесу розповідатимуть про вирішальну роль технологій та торгівлі в міжнародних справах. Це дійсно так у нашу епоху тотального Інтернету та соціальних мереж, які стають невідомо якою владою, але точно не останньою.

Як завжди, на полях MSC пройдуть десятки побічних подій і сотні, якщо не тисячі двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Мюнхенська конференція з безпеки – це бренд. Хотілося б лише, щоб за правильними та розумними розмовами слідували конкретні справи. Хоча й просто поговорити сильним світу – теж час від часу треба.

Ольга Танасійчук. Берлін-Мюнхен