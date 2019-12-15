З першого класу до тамбура: Грета Тунберг "з'ясовує стосунки" з німецькою залізницею

Невеличкий "обмін думками" стався між кліматичною активісткою, ініціатором руху Fridays for Future Гретою Тунберг і німецькою залізничною компанією Deutsche Bahn.

Німецький перевізник вирішив не мовчати у відповідь на пост Тунберг, де вона сидить на підлозі в тамбурі, повідомляє Укрінформ.

"Шановна Грето, дякуємо за те, що ти підтримуєш нас, залізничників, у боротьбі зі зміною клімату! Нам було приємно, що ти була в суботу з нами на потягу ICE 74…Було б ще приємніше, якби ти також повідомила про те, як доброзичливо та компетентно доглядала за тобою наша команда на твоєму місці у першому класі", - написали працівники компанії у Twitter.

Тобто, з Касселя до Гамбурга Тунберг їхала в цілком комфортних умовах.

Це був другий пост, яким вони відреагували на ситуацію. У першому компанія просто побажала Греті безпечної подорожі додому і пообіцяла працювати над збільшенням кількості поїздів, місць і кращим сполученням.

На зауваження про 1 клас 16-річна активістка відповіла, що подорожували двома потягами. Ситуація, про яку вона повідомила з фото на підлозі, сталася на маршруті від Базеля: поїзд був скасований, а в тому, на якому їй з супроводжуючими довелося їхати, вільних місць не було. Місце вона отримала після Геттінгена.

"Звичайно, це не проблема, і я ніколи цього і не говорила. Переповнені поїзди - хороший знак, тому що це означає, що попит на поїздки на поїздах великий", - миролюбно написала вона.

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Тим часом перший пост активістки викликав реакцію у багатьох людей, які стикалися як з непунктуальністю Deutsche Bahn, так і ситуаціями, коли потяги скасовувалися або «випадали» окремі вагони, що призводило до необхідності шукати місце в потягу навіть якщо квиток був придбаний із заброньованим місцем. У суботу перевізник учергове запевняв, що працює над покращенням сервісу.

Як відомо Тунберг поверталася з 25-ї Всесвітньої конференції ООН з питань клімату в Мадриді додому. Дівчина відмовилася від перельотів з екологічних міркувань.