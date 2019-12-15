Грета Тунберг поверталася до Швеції у тамбурі потяга

Шведська екоактивістка Грета Тунберг їхала до рідної Швеції у тамбурі потяга німецької залізниці.

Екоактивіста поділилася враженнями від поїздки у своєму Twitter.

"Подорожуючи на переповнених потягах Німеччиною. Нарешті я їду додому!", - написала Тунберг.

Тунберг повертається з 25-ї Всесвітньої конференції ООН з проблем зміни клімату (COP25) в Мадриді, де виступила з жорсткою критикою заходу.

16-річна активістка подорожує залізницею, оскільки відмовилася від перельотів на літаках з екологічних міркувань.