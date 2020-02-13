МЗС: Українська дипломатія готова до російських сценаріїв в ООН

Українська дипломатія готова протистояти російським сценаріям в ООН, тож представники України візьмуть участь у спецзасіданні Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих територіях нашої країни і в ініційованому Росією засіданні Радбезу ООН щодо виконання "Мінська".

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо заходів в ООН з нагоди річниці окупації Російською Федерацією частини території України.

Як зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві, 20 лютого за ініціативи України Генеральна асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Дискусія, в якій візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, стосуватиметься широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному та соціальному вимірах.

"Вчора з‘явилась новина про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу засідання Радбезу ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей. Очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію. Представники України візьмуть участь в обох заходах", - повідомили в МЗС.

Читайте також: Росія скликає Радбез ООН для обговорення Мінських угод

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що українські дипломати з високих трибун ООН розкажуть світу про зусилля Президента та уряду з відновлення миру на Донбасі, зокрема у світлі виконання домовленостей Саміту глав держав та урядів країн нормандського формату 9 грудня 2019 року: припинення обстрілів, взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення допуску Червоного Хреста на окуповану територію, визначення гуманітарних ділянок розведення військ, покращення соціально-економічного забезпечення населення, інтенсифікації діяльності Місії СММ ОБСЄ тощо.

Як повідомлялося, Російська Федерація попросила 18 лютого провести засідання Ради безпеки ООН щодо України у зв’язку з п’ятою річницею мінських домовленостей.