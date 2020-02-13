Росія скликає Радбез ООН для обговорення Мінських угод

Росія вимагає скликання засідання Ради безпеки щодо України у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей. Попередньо домовилися на 18 лютого.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на заступника постійного представника РФ при ООН Дмитра Полянського.

«У зв'язку з п'ятою річницею Комплексу заходів щодо реалізації Мінських угод, яка відзначається 12 лютого, а також у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запросила проведення брифінгу Ради безпеки», - сказав Полянський.

За його словами, засідання можуть призначити на другу половину дня 18 лютого.

30 січня 2020 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій визнала Росію «стороною Мінських домовленостей».

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Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що не згоден з послідовністю дій щодо Донбасу, коли спочатку мають відбутися вибори, а після цього Україна зможе повернути контроль над кордоном із Росією.

23 січня представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна наполягатиме на перегляді Мінських угод.