Тристороння контактна група збереться 26 лютого

У ході сьогоднішнього засідання Тристороння контактна група з урегулюванню ситуації на Донбасі та її підгрупи висловили готовність активізувати зусилля для реалізації домовленостей, досягнутих на саміті Нормандської четвірки в грудні.

Про це заявила журналістам спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау, повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні мене порадувало те, що сторони висловили готовність докласти більше зусиль для реалізації домовленостей "нормандського саміту". У цьому дусі сьогодні пройшла робота ТКГ та її робочих груп", - зазначила спецпредставник ОБСЄ.

Вона нагадала, що рівно п'ять років тому був підписаний Комплекс заходів з виконання Мінських угод, схвалений лідерами Нормандської четвірки і Радою безпеки ООН.

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"Сторони підтримують Мінські угоди, але для вирішення конфлікту все ще потрібні зусилля і політична воля сторін", - наголосила Грау.

Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться 26 лютого.