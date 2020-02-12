Пристайко обговорив з єврокомісаром інтеграцію України з ЄС

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрівся з Комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї.

Про це інформує пресслужба МЗС.

“12 лютого міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з Комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї. Візит до України став першим з часу призначення нового складу Європейської Комісії, який профільний Єврокомісар здійснив до регіону сусідства ЄС”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що член Європейської Комісії наголосив на пріоритетній увазі, яку новий склад Єврокомісії приділяє відносинам з Україною.

“Олівер Варгеї позитивно відзначив прогрес України на шляху реформ та заявив про налаштованість ЄС сприяти зростанню економіки України, посиленню її стійкості до викликів, зокрема зовнішнього характеру, розвитку інвестиційного потенціалу та створенню нових робочих місць”, - зазначають у МЗС.

Як зазначив Варгеї, його план на посаді Єврокомісара – вивести відносини України та ЄС на якісно новий рівень.

Пристайко наголосив на прагненні України наситити порядок денний України та ЄС новими амбітними і конкретними проєктами, які безпосередньо відчуватимуть українські громадяни та бізнес.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання подальшої інтеграції України з ЄС, зокрема у секторальній та торговельно-економічній сферах, а також продовження підтримки Євросоюзом процесу реформ у нашій державі. Зокрема, були скоординовані подальші кроки у напрямку укладення Угоди про спільний авіаційний простір, Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, модернізації ПВЗВТ та поглиблення митного співробітництва.

Комісар ЄС запевнив у безумовній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та зусиль щодо встановлення миру на Донбасі.