Засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії відбудеться 26 березня — Кулеба

Наступне засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва відбудеться 26 березня в Будапешті після семирічної перерви.

Про це повідомив у Twitter віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"26 березня їду до Будапешта. Разом з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто перезапустимо міжурядову економічну комісію після 7 років паузи", - написав він.

Кулеба поінформував, що на порядку денному засідання - будівництво дороги Мукачево-Берегово, реконструкція аеропорту Мукачево, прикордонна взаємодія, охорона здоров`я, торгівля.

Третє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва відбулося 16-17 грудня 2013 року в Будапешті.