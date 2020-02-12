Естонія виділить €400 тисяч на проєкти співробітництва з Україною

Міністерство закордонних справ Естонії приймає заявки на реалізацію проєктів співробітництва з Україною, Грузією, Афганістаном, Молдовою і Білоруссю на загальну суму 1,22 млн євро.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«На проєкти, пов'язані з Україною, передбачено 400 000 євро. У пріоритеті проєкти, орієнтовані на підтримку жінок і переміщених осіб на Сході. Крім того, МЗС готове підтримати проєкти, пов'язані з розробкою і впровадженням інфотехнологічних рішень у сфері державного управління, ЗМІ, стратегічної комунікації, системі освіти і розвитку малого бізнесу», - йдеться в повідомленні.

На проєкти в Грузії передбачено 350 000 євро, на проєкти в Афганістані виділили 200 000 євро, на проєкти в Молдові 150 000, для Республіки Білорусь передбачено 120 000 євро.

Заявки приймаються до 3 березня. Детальна інформація для зацікавлених осіб розміщена на сайті МЗС Естонії.

Фото: Сійм Ливі / ERR