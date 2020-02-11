Раді пропонують створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії РФ
Укрінформ
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3057 “Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації”.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Так, зазначається, що 11 лютого законопроєкт одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.
Авторами документа є представники фракцій “Голос”, “Слуга народу”, “Європейська солідарність”, “Батьківщина”, депутатської групи “За майбутнє”.
Наразі текст законопроєкту і супровідні документи до нього не оприлюднено.