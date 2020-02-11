Раді пропонують створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії РФ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3057 “Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації”.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, зазначається, що 11 лютого законопроєкт одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Авторами документа є представники фракцій “Голос”, “Слуга народу”, “Європейська солідарність”, “Батьківщина”, депутатської групи “За майбутнє”.

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Наразі текст законопроєкту і супровідні документи до нього не оприлюднено.