У "Слузі народу" впевнені в ефективній співпраці з Єрмаком

У депутатській фракції політичної партії "Слуга народу" впевнені в ефективній співпраці з новопризначеним керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук у Facebook.

"ОП і всі інші органи влади працюють в звичному для себе режимі. У питаннях координації роботи з ОПУ наша фракція працюватиме з тими людьми, яких призначає Президент... Центральною фігурою у політичній системі залишається Володимир Зеленський. Навколо нього можуть змінюватися люди, але порядок денний формує Президент. Тому робота продовжується і не буде зупинятися. Ми вітаємо з призначенням Андрія Єрмака, він, безперечно, член команди Президента. Впевнені, що співпраця із фракцією буде ефективною. Не варто забувати, що Офіс Президента – це структура, яка аналізує ситуацію і готує проєкти рішень, які глава держави, у межах своїх повноважень, ухвалює одноосібно", — зазначила Кравчук.

При цьому вона уточнила, що команду "Слуги народу" новина про звільнення з посади керівника Офісу Президента Андрія Богдана і призначення на неї Єрмака "застала під час наради щодо проведення з’їзду партії".

"Але наша робота від цього не зупинилася і цей вівторок не перестав для нас бути таким же робочим днем, як був учора, і яким він планується завтра", — підкреслила депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака. Відповідні укази, датовані 11 лютого 2020 року, опубліковані на сайті глави держави.

При цьому голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що новопризначений керівник Офісу Президента Єрмак у своїй роботі приділятиме більше уваги питанням зовнішньої політики України.