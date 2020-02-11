В Офісі Президента впевнені, що Єрмак впорається
Укрінформ
Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливатиме на політичний курс держави.
Про це йдеться у заяві ОП, опублікованій у Facebook.
“Відсьогодні Офіс Президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс Президента вдячний за його роботу впродовж цих місяців. Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду – важливі реформи, й саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського”, - ідеться в повідомленні.
Водночас в ОП висловили упевненість, що новий керівник Андрій Єрмак “впорається з довіреною йому відповідальністю”.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого, звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив замість нього Андрія Єрмака.