В Офісі Президента впевнені, що Єрмак впорається

Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливатиме на політичний курс держави.

Про це йдеться у заяві ОП, опублікованій у Facebook.

“Відсьогодні Офіс Президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс Президента вдячний за його роботу впродовж цих місяців. Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду – важливі реформи, й саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського”, - ідеться в повідомленні.

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Водночас в ОП висловили упевненість, що новий керівник Андрій Єрмак “впорається з довіреною йому відповідальністю”.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого, звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив замість нього Андрія Єрмака.