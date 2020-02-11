Арахамія вважає, що Єрмак більше уваги приділятиме зовнішній політиці
Про це депутат сказав в ефірі телеканалу "Наш", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Певно, більше уваги приділятиметься зовнішній політиці, тому що Єрмак традиційно займався зовнішньополітичними питаннями. Скоріш за все, будуть десь у цей бік зміни, тобто це може стати пріоритетом. Єрмак для нас - не зовсім нова людина, а просто тепер він на новій посаді. З точки зору звичайних людей особливо нічого не зміниться. У нас є програма партії, програма діяльності уряду - це і є основи, на які варто орієнтуватися, а люди можуть змінюватися", - зазначив лідер фракції "Слуга народу".
При цьому на запитання, чи припиняє влада надалі співпрацю з Андрієм Богданом або ж він "залишається в тіні", Арахамія відповів: "Відверто кажучи, я не знаю. Для мене було новиною, що це (звільнення Богдана - ред.) відбудеться так швидко, це була свіжа новина зі ЗМІ, по суті. Тому - подивимося".
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив замість нього Андрія Єрмака.