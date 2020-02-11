Арахамія вважає, що Єрмак більше уваги приділятиме зовнішній політиці

Арахамія вважає, що Єрмак більше уваги приділятиме зовнішній політиці

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що новопризначений керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своїй роботі приділятиме більше уваги питанням зовнішньої політики України.

Про це депутат сказав в ефірі телеканалу "Наш", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Певно, більше уваги приділятиметься зовнішній політиці, тому що Єрмак традиційно займався зовнішньополітичними питаннями. Скоріш за все, будуть десь у цей бік зміни, тобто це може стати пріоритетом. Єрмак для нас - не зовсім нова людина, а просто тепер він на новій посаді. З точки зору звичайних людей особливо нічого не зміниться. У нас є програма партії, програма діяльності уряду - це і є основи, на які варто орієнтуватися, а люди можуть змінюватися", - зазначив лідер фракції "Слуга народу".

При цьому на запитання, чи припиняє влада надалі співпрацю з Андрієм Богданом або ж він "залишається в тіні", Арахамія відповів: "Відверто кажучи, я не знаю. Для мене було новиною, що це (звільнення Богдана - ред.) відбудеться так швидко, це була свіжа новина зі ЗМІ, по суті. Тому - подивимося".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив замість нього Андрія Єрмака.

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