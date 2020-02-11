Шанобливі робочі взаємини: Єрмак спростував конфлікт з Богданом

Помічник Президента Андрій Єрмак заявив, що з усіма членами президентської команди у нього шанобливі робочі взаємини.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

«У нас немає ніякої конкуренції. Я прийшов з президентом у команду, я безпосередньо виконую доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція - у мене з усіма членами команди шанобливі робочі взаємини», - відповів Єрмак на запитання, чи дійсно є конфлікт між ним і керівником Офісу Президента Андрієм Богданом.

Він також наголосив, що навколо Президента сьогодні знаходяться ті люди, які дійсно прийшли з ним, це «різні люди, але їх всіх об'єднує одна людина».

За даними ЗМІ, конфлікт між Богданом і Єрмаком виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу Президента. Як приклад, "Українська правда" пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком.

Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав Зеленського "не чіпати" мера столиці й "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року.