Богдан заперечив свій конфлікт із Єрмаком — ЗМІ

Голова Офісу президента Андрій Богдан заперечив свій конфлікт із радником Президента Андрієм Єрмаком.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Ні", – відповів Богдан на запитання журналіста.

За даними ЗМІ, конфлікт між Богданом та Єрмаком виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу Президента. Як приклад, "Українська правда" пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком.

Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав Президента Володимира Зеленського "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року.