Президент прокоментував "звільнення" Богдана

“Заяву Богдана я бачив в інтернеті. Ми відкриті, не тримаємося за владу. ... Ми домовилися, що всі люди, які прийшли з нами, мали написати заяву на звільнення. І якщо суспільство або Президент побачать, що вони не можуть впоратися, то ці заяви будуть підписані”, - сказав Зеленський.

Глава держави додав: як з’явилася ця заява в інтернеті, він не знає.

Варто зазначити, що сам Богдан, який супроводжує Зеленського у робочій поїздці, стояв поряд із ним, поки той коментував ситуацію з заявою.

Як повідомлялося, напередодні ЗМІ поширили суперечливу інформацію щодо заяви про звільнення керівника ОП Андрія Богдана. Зокрема, повідомлення про написану Богданом заяву опублікували агентство "Інтерфакс-Україна", "TheБабель" та видання “Українська правда" з посиланням на співрозмовника в Офісі Президента.

Зі свого боку журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських опублікувала фото частини заяви Богдана про звільнення.

Водночас, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував цю інформацію в коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ.

2 серпня "Інтерфакс-Україна" анулював інформацію про те, що глава Офісу Президента написав заяву про звільнення.

Фото: president.gov.ua