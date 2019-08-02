"Інтерфакс-Україна" анулював інформацію про відставку Богдана

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" анулювало інформацію про те, що глава Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення.

Про це повідомляється на сайті агентства.

“Новина "Богдан написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента - джерело" від 19:44 01.08.2019 анулюється”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ЗМІ поширили суперечливу інформацію щодо заяви про звільнення керівника ОП Андрія Богдана. Зокрема, повідомлення про таку заяву з боку Богдана опублікували агентство "Інтерфакс-Україна", "TheБабель" та видання “Українська правда" з посиланням на співрозмовника в Офісі Президента.

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Зі свого боку журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських опублікувала сфотографовану частину заяви Богдана на звільнення.

Разом з тим заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував цю інформацію в коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ.