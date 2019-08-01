ЗМІ дають суперечливу інформацію щодо заяви Богдана про відставку

ЗМІ дають суперечливу інформацію щодо заяви Богдана про відставку

Укрінформ
ЗМІ поширюють суперечливу інформацію щодо заяви про звільнення керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Інформацію щодо заяви про звільнення опублікували агентство "Інтерфакс-Україна", "TheБабель" та видання “Українська правда" з посиланням на співрозмовника в Офісі президента.

Зі свого боку, журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських опублікувала сфотографовану частину заяви Богдана на звільнення.

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Разом з тим, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував цю інформацію в коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ.

Водночас джерела Укрінформу не спростували і не підтвердили цю інформацію.

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