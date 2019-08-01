ЗМІ дають суперечливу інформацію щодо заяви Богдана про відставку

ЗМІ поширюють суперечливу інформацію щодо заяви про звільнення керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Інформацію щодо заяви про звільнення опублікували агентство "Інтерфакс-Україна", "TheБабель" та видання “Українська правда" з посиланням на співрозмовника в Офісі президента.

Зі свого боку, журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських опублікувала сфотографовану частину заяви Богдана на звільнення.

Разом з тим, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував цю інформацію в коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ.

Водночас джерела Укрінформу не спростували і не підтвердили цю інформацію.