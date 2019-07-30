Богдан не знає, кого Зеленський запропонує у прем'єри

"Треба зрозуміти, ця процедура прописана законом. І скільки б ми тут з вами не гадали, а я в такій же ситуації, як і ви, я знаю більше кандидатів... Яке рішення прийме Президент, я не знаю. Треба взагалі зрозуміти, що в нашій команді всі рішення приймає Президент", - сказав Богдан.

Він додав, що Зеленський проводить багато зустрічей і співбесід "у тому числі з кандидатами на відповідні міністерства, центральні органи влади".

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України. Подання про призначення глави уряду Президент вносить за пропозицією коаліції у Раді.

Зеленський заявляв, що бачить Прем'єром професійного економіста, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду і не був головою парламентських фракцій.

Тим часом кандидатами на посаду Прем’єр-міністра у ЗМІ називалися колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, ексміністр економічного розвитку Айварас Абромавичус, ексміністр фінансів, секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник глави Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук.