Коаліція забере всі міністерські крісла — Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що за підсумками позачергових парламентських виборів уже сформовано коаліцію, і це буде монобільшість.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коаліція вже є, монобільшість", - сказав Герус.

Відповідаючи на запитання про можливу коаліцію "Слуги народу" і партії "Голос", представник президента у Кабміні наголосив, що це вже залежатиме від позиції та політичних побажань політсили Вакарчука.

Крім того, Герус зазначив, що коаліція забере всі міністерські крісла.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", - додав він.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори відбулися в Україні 21 липня.

Центральна виборча комісія вже опрацювала 100% електронних протоколів за підсумками голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська солідарність" - 8,10%, ВО "Голос" - 5,82%. Решта партій не подолали прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.