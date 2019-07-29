Герус пояснив, чому не хоче називати прізвища претендентів на посаду прем'єра

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що новий прем'єр-міністр має реалізовувати програму партії, яка перемогла на виборах, а не грати у свої політичні ігри.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Прем'єр-міністр - це політична посада, ми це розуміємо, проте буде добре, якщо він не буде грати в свої політичні ігри, а буде займатися реалізацією економічної і соціальної програм партії, яка перемогла на виборах", - зазначив Герус.

Він також вважає, що прем'єр-міністром не має бути політик в класичному розумінні цього слова, тому що прем'єр-міністри часто починають створювати свої партії і будувати власний політичний імідж.

"Нам потрібна людина, яка буде ефективно проводити реформи, які суспільство буде відчувати в реальному житті", - додав він.

За словами Геруса, в процес підбору кандидатів залучений президент і політичні лідери з його команди.

"Очевидно, що буде важливим рішення президента. Ми хоч і маємо парламентсько-президентську республіку, але розуміємо, що роль і вага президента сьогодні дуже велика. Вибрати прем'єр-міністра через рекрутерів об'єктивно неможливо. Тому що це демократія, в країні владу обирав народ, він обирав президента і партію. Партія формує коаліцію і висуває прем'єр-міністра ", - пояснив він.

Герус також не назвав прізвища можливих претендентів на посаду прем'єр-міністра.

"Якщо зараз починати обговорювати якісь прізвища, то це, перш за все, буде шкодити цим людям", - сказав він.

Герус додав, що коли якісь прізвища "світяться", то їх починають збивати, а прем'єр-міністр не може подобатися всім, доведеться і наступати на інтереси якихось людей.