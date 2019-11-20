Місцеві вибори в Україні пройдуть восени - Разумков

Місцеві вибори в Україні пройдуть восени 2020 року, але не виключено, що на окремих територіях вони можуть відбутися раніше.

Про це під час робочої поїздки в Запоріжжя сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо в цілому про вибори, то вони відбудуться після того, як закінчиться реформа децентралізації - це перше. Друге - після того, як буде ухвалено так званий виборчий кодекс. Якщо ми говоримо про те, коли вони пройдуть, то це стовідсотково 2020 рік, швидше за все, осінь. Але не виключаю той факт, що на окремих територіях вибори можуть бути і раніше", - сказав Разумков.

Чи стосується це Запорізької області, спікер не уточнив, сказавши, що йому "важко сказати про всю область, виходячи з тієї кількості населених пунктів, які є в регіоні".

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20-21 листопада перебуватиме з робочою поїздкою в Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.