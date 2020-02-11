Зеленський вважає, що Росія готова думати над уточненням тексту “Мінська”

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація готова "думати" над уточненням тексту Мінських домовленостей, а припинення війни на Донбасі стане перемогою і для самої РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я називаю це "гнучкість Мінська". Всі повинні зрозуміти. Мені здається, що Німеччина і Франція це зрозуміли. Мені здається, я відчув настрій, що Росія готова про це думати. На жаль, воно так звучить заплутано і дипломатично, але готова про це думати. Це вже хоч ниточка, можливість про це говорити, що, ну слухайте, так, як там записано, воно не працює", - зазначив Зеленський.

Він додав, що дискусії про порядок виконання Мінських угод в їхньому нинішньому вигляді або дуже сильно обурюють суспільство всередині України, або дуже сильно не влаштовують Росію, або поза принципами Німеччини та Франції, які наполягають, що "давайте все по Мінську".

"І мені здається, що на останній зустрічі ми зрушилися. Ми не припинили вогонь, зрозуміло, це мінус, ми отримали людей – це плюс. Але це все одно такий баланс, це не перемога, перемога в питанні війни – це кінець війни, це мир, це перемога, точно, для всіх. Я впевнений, чесно, я не знаю, чи впевнена в цьому Росія, але я впевнений, що це перемога для Росії – кінець війни. Це для них перемога, не над Україною, а над собою. Я в цьому впевнений", - вважає він.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня 2019 року, напередодні саміту в нормандському форматі, тодішній помічник Президента України Андрій Єрмак заявив, що Мінські угоди укладалися 5 років тому і зараз потребують уточнень, при цьому Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів.

Крім того, посол Франції в Україні Етьєн де Понсе наголосив, що Мінські домовленості є базовим документом для просування у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі, але вони містять пункти, які потребують уточнення та деталізації.