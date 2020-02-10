Пристайко незабаром чекає в Україні главу МЗС Італії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує на візит до нашої країни його італійського колеги Луїджі ді Майо найближчим часом.

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

"Тепла і змістовна зустріч у МЗС Італії з Луїджі ді Майо. Отримав чіткі запевнення у підтримці важливих для України процесів - реформи, боротьба з корупцією, протистояння збройній агресії. Чекаю міністра в Україні найближчим часом", - написав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, під час візиту до Італійської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Під час перемовин погодили графік контактів на найвищому рівні на 2020 рік та обговорили підготовку візиту Прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте в Україну.