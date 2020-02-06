Пристайко у лютому відвідає Нью-Йорк і Вашингтон

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наприкінці лютого здійснить поїздку до США, де відвідає Нью-Йорк і Вашингтон.

Про це Пристайко заявив на спільному брифінгу з данським колегою Йеппе Кофодом у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я можу підтвердити, що я планую візит наприкінці лютого до Вашингтона і Нью-Йорка", - сказав Пристайко.

Він додав, що в Нью-Йорку у Генеральній асамблеї ООН відбудеться подія високого рівня, яка вимагає участі міністра, де глава українського зовнішньополітичного відомства поінформує, що відбулось за рік на окупованих територіях сходу і Криму та яким чином Україна намагається розв'язати ці проблеми.

"Після цього я планую приїхати у Вашингтон, де у мене будуть зустрічі в Державному департаменті, Конгресі, а також буде проведено зібрання послів України, які знаходяться на американських континентах, для координації наших закордонних місій. Ми це робимо постійно", - зазначив міністр.