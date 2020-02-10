Раді пропонують схвалити рішення Зеленського про допуск іноземців до військових навчань

Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях”, - йдеться у повідомленні.

Під час обговорення зазначалося, що метою законопроєкту №3003 “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях” є врегулювання питання щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях, визначення їхньої загальної чисельності, типів і кількості озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань.

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Законопроєктом пропонується схвалити рішення Президента України про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав у 2020 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні «Репід Трайдент - 2020», українсько-молдовському навчанні «Південь - 2020», українсько-американському навчанні «Сі Бриз - 2020», українсько-румунському навчанні «Ріверайн - 2020» та українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер — 2020».

Зазначається, що проєкт відповідає вимогам п. 23 ч. 1 ст. 85 та ст. 93 Конституції України, а також ст. 8 закону «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України».

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань за участю Збройних Сил України на території України та поза її межами у 2020 році, в сумі 63 824,3 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству оборони України за відповідною бюджетною програмою.