Зеленський пропонує Раді дозволити допуск іноземних військових в Україну на навчання

Зеленський пропонує Раді дозволити допуск іноземних військових в Україну на навчання

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону щодо схвалення рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради під №3003.

Зазначається, що Президент визначив проєкт закону як невідкладний.

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У графі про дату та стан проходження документа вказано, що 4 лютого законопроєкт передано на розгляд керівництву ВР.

Наразі текст документа на сайті парламенту відсутній.

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