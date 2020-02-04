Зеленський пропонує Раді дозволити допуск іноземних військових в Україну на навчання
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону щодо схвалення рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.
Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради під №3003.
Зазначається, що Президент визначив проєкт закону як невідкладний.
У графі про дату та стан проходження документа вказано, що 4 лютого законопроєкт передано на розгляд керівництву ВР.
Наразі текст документа на сайті парламенту відсутній.