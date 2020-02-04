Найбільші навчання США в Європі за 25 років: Бельгія зустріла перший корабель

Перший корабель з вантажем американського військового обладнання, яке використовуватиметься під час масштабних військових навчань під егідою США «Захисник Європи 2020», пришвартувався в комерційному порті бельгійського міста Антверпен.

Повідомлення про це оприлюднене бельгійським виданням flandersnews.be.

«Протягом наступних кількох місяців тисячі автомобілів та особового складу армії США пройдуть через тимчасову військову зону, яку обладнано в доках Антверпена. «Захисник Європи 2020» буде найбільшим американським навчанням в Європі за останні 25 років, в якому братимуть участь 37 тисяч військовослужбовців з 18 країн НАТО. Американські війська та супутнє обладнання прибуватимуть у Європу кількома портами, включаючи Антверпен», - йдеться у повідомленні.

За оприлюдненою інформацією, перший корабель доставив 200 одиниць військового обладнання, включаючи 150 автомобілів. Збройні сили Бельгії надають організаційну допомогу у заправці американської техніки пальним.

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Для забезпечення розвантаження військового обладнання у порті для спеціалізованої військової зони відведено площу від 20 до 125 тисяч квадратних метрів. Як очікується, до порту в Антверпені прибудуть 5 американських та 2 британські кораблі, які доставлять 3000 одиниць військової техніки та 6000 військовослужбовців. Кінцевим пунктом передислокації цих сил будуть Німеччина і Польща.

Як повідомляє бельгійська влада, навчання не призведуть до погіршення ситуації із завантаженістю на автошляхах країни, адже, як вже погоджено з американською стороною, війська пересуватимуться територією країни у вечірній та нічний час (з 21 вечора до 5 ранку). Навчання «Захисник Європи 2020» триватимуть до середини травня.