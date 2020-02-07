У "Слузі народу" прогнозують, що законопроєкт про землю розглядатимуть три-п’ять пленарних тижнів

Депутати з фракції "Слуга народу" прогнозують, що розгляд у другому читанні законопроєкту № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" триватиме три-п’ять пленарних тижнів.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на запитання, на скільки може розтягнутися розгляд поправок до земельного законопроєкту, Корнієнко сказав: "Ми вчора рахували, приблизно - від трьох до п'яти пленарних тижнів може розтягнутися".

Водночас депутат додав, що "ми не можемо зараз в умовах, в яких знаходиться Україна, дозволити собі два-три місяці розглядати один законопроєкт".

Корнієнко вважає, що наступного пленарного тижня треба вести дискусію щодо того, як далі рухатися щодо законопроєкту.

"Ми ведемо переговори з нашими колегами, намагаємося достукатися до їх свідомості. Але ми вчора побачили, що з фракції "Батьківщина" і з фракції "Опозиційна платформа - За життя", в принципі, така йде технологія, що кожен депутат зачитує своє правки і, фактично, 60 депутатів з ОПЗЖ і близько 20 в "Батьківщині"... тобто 80 виступів ми точно маємо послухати... і 80 разів пан Сольський (голова Комітету з аграрної і земельної політики - ред.) має сказати, що правка відхилена", - зазначив Корнієнко.

Корнієнко також заперечив, що депутати від "Слуги народу" готові йти на поступки в позиції щодо Криму або "торгувати посадами" в обмін на голосування за ринок землі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. На знак протесту народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію парламенту.

За перший день розгляду поправок до законопроєкту парламентарії встигли розглянути 184 поправки з більш ніж 4000.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.