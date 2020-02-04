У Празі розпочав роботу перший Українсько-чеський форум

Міністр закордонних справ ЧР Томаш Петршічек запевнив, що Чехія підтримує євроатлантичні прагнення України.

Про це він сказав на відкритті засідання Українсько-чеського форуму в Празі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чеська Республіка є сильним адвокатом України як у ЄС, так і НАТО", - запевнив Петршічек.

Він зазначив, що форум, ідею створення якого сторони почали обговорювати ще кілька років тому, має стати платформою для обговорення цілої низки питань, зокрема щодо інтеграції України в ЄС і НАТО, обміни між громадянськими суспільствами, наукові обміни та багато інших.

"Наші відносини стали особливо тісними останніми роками, і ми хочемо створити ще більше простору для їх розвитку", - підкреслив Петршічек.

Чеський міністр також зауважив, що це перший візит глави МЗС України до Чехії за 5 років.

Пристайко зі свого боку звернув увагу на тісні зв’язки між двома країнами та побажав учасникам форуму обмінятися кращими практиками. За його словами, Україна може поділитися досвідом протистояння російській агресії.

"Ми хочемо, щоби ви тримали фокус на російській агресії", - звернувся до учасників Пристайко. Він згадав у цьому контексті кібербезпеку, ведення Росією гібридної війни, що створило "цілком нову реальність". Він також попросив акцентувати увагу на питанні Криму.

Міністр висловив також сподівання, що учасники форуму зможуть знайти шляхи для вирішення також й "історичних проблем", які існують між країнами.

У рамках форуму заплановані 4 панелі, які стосуються питань євроатлантичної інтеграції України, реформ у країні і соціально-економічної трансформації; безпековий блок і співробітництво щодо цього; двосторонні відносини.

Форум покликаний стати дискусійним майданчиком для провідних українських та чеських експертів, ціллю якого є напрацювання рекомендацій урядам та підготовка спільних проєктів з метою повнішої реалізації потенціалу двосторонніх відносин в різних сферах.

Наступне засідання форуму планується провести в Україні наступного року.

Фото: Ольга Танасійчук