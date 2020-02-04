Разумков достроково закрив ранкове засідання і покликав голів фракцій на нараду

Разумков достроково закрив ранкове засідання і покликав голів фракцій на нараду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков достроково закрив ранкове засідання парламенту у вівторок і покликав голів фракцій на нараду.

Про це Разумков оголосив під час ранкового засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу голів фракцій зібратися", - сказав спікер.

Також Разумков закрив ранкове засідання парламенту на 20 хвилин раніше, оскільки оголошена перерва мала закінчувалися вже після 14 години.

Причину перерви, а також на чию вимогу вона була оголошена, спікер не пояснив.

Читайте також: Рада затвердила порядок денний третьої сесії

Перед цим перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив пропозицію змінити послідовність розгляду питань порядку денного.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-