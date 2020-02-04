Разумков достроково закрив ранкове засідання і покликав голів фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков достроково закрив ранкове засідання парламенту у вівторок і покликав голів фракцій на нараду.

Про це Разумков оголосив під час ранкового засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу голів фракцій зібратися", - сказав спікер.

Також Разумков закрив ранкове засідання парламенту на 20 хвилин раніше, оскільки оголошена перерва мала закінчувалися вже після 14 години.

Причину перерви, а також на чию вимогу вона була оголошена, спікер не пояснив.

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Перед цим перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив пропозицію змінити послідовність розгляду питань порядку денного.