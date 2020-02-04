Верховна Рада затвердила порядок денний третьої сесії парламенту ІХ скликання.

За ухвалення відповідної постанови №2835 проголосували 246 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляється на сайті парламенту, депутати погодилися з пропозиціями комітетів Верховної Ради щодо законопроєктів, які втратили актуальність, пропонуються на відхилення і не рекомендовані для включення до порядку денного третьої сесії з інших підстав, та зняли їх з розгляду. Таких документів - 76.

Водночас, згідно з постановою, пропонується повернути 44 законопроєкти на доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи. Також у постанові зазначається, що вважається відкликаним згідно з поданою заявою проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України (реєстр. № 2059).

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Верховна Рада затвердила календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме з 4 лютого по 17 липня 2020 року. Календарним планом передбачено, що для пленарних засідань відводиться 12 тижнів, для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах — сім тижнів, для роботи народних депутатів із виборцями — п'ять тижнів, для проведення годин запитань до уряду у ВР — 12 годин.