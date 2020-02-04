Законопроєкт про позбавлення мандату за кнопкодавство треба доопрацювати і прийняти — Разумков

Законопроєкт, який стосується додаткових підстав дострокового припинення повноважень народних депутатів, має бути доопрацьований і ухвалений.

На цьому наголосив Голова ВР Дмитро Разумков у своєму виступі під час відкриття 3-ї сесії парламенту 9-го скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо зробити багато речей, які обіцяли, в тому числі нашим виборцям… Це і боротьба з кнопкодавством. Ми зробили перший крок - прибрали це явище частково, тому що ввели кримінальну відповідальність за це. Однак ми обіцяли, що люди (народні депутати - ред.) втрачатимуть мандат, якщо вони будуть це робити не персонально. Станом на сьогодні є рішення Конституційного Суду, однак я думаю, що цей законопроєкт має бути доопрацьований. І все ж таки ми, як народні депутати, будемо наполягати на виконанні цієї обіцянки», - зазначив Разумков.

Підбиваючи підсумки 2-ї сесії 9-го скликання спікер підкреслив, що парламент працював злагоджено, «незважаючи на те, що іноді сесія була достатньо важка, іноді в залі були більш ніж серйозні дискусії, іноді вони були на межі, що теж правда».

Серед досягнень попередньої сесії Разумков зокрема виділив скасування депутатської недоторканності, повернення відповідальності за незаконне збагачення, ухвалення Держбюджету «не під ялинку», скасування «схем», які містили корупційну складову.

Окрім того Голова ВР додав, що відтепер парламент повертає традицію працювати за планом законодавчої роботи.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 4 лютого відкрив третю сесію парламенту ІХ скликання.