Київрада пропонує “тест-драйв” сенсорної кнопки для депутатів ВР

Київська міська рада готова надати можливість депутатам Верховної Ради України протестувати роботу системи для голосування Рада IV.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення. Таким чином, це унеможливлює голосування за когось. Система передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ", - розповів заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Він зауважив, що із відповідною ініціативою до Київради звернувся Громадський рух Чесно. У міськраді ідею підтримують і готові провести для парламентарів майстер-клас з використання сенсорної кнопки.

Прокопів додав, що Київрада була першим представницьким органом місцевого самоврядування, який встановив інноваційну систему для голосування. Та додав, що, на його переконання, "досвід Києва може стати гарним прикладом у запровадженні практики подолання кнопкодавства і в парламенті".

Про дату тестування системи Рада IV депутатами Верховної ради України буде повідомлено додатково, додали у Київраді.

Як повідомлялося, Київрада користується сенсорною кнопкою з 2015 року. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, обладнання та його монтажу склала близько 13,6 млн грн.