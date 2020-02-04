Деякі пункти "Мінська" потребують уточнення і деталізації - посол Франції

Мінські домовленості є базовим документом для просування у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі, але вони містять пункти, які потребують уточнення та деталізації.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "Громадському".

"Позиція Франції дуже проста: сьогодні немає кращої бази, аніж Мінські угоди. Сьогодні немає кращого тексту, який би давав можливість просуватися у врегулюванні конфлікту... Водночас очевидно, що в самому тексті Мінських угод є пункти, які не є визначеними, які заслуговують на уточнення, пояснення та деталізацію. Особливо це стосується послідовності дій", - сказав дипломат.

На його думку, потрібно, щоб експерти зібралися за столом та деталізували ці пункти. Водночас, зауважив посол, це не означає, що треба відмовитися від "Мінська".

"Немає іншої можливості, окрім Мінських угод, адже вони були підписані Україною, і саме вони є основою. Ці угоди треба взяти за основу, далі можуть бути інтерпретації. Так, Мінські угоди були підписані в особливому контексті, і ніхто не каже про те, що обставини були ідеальні. Але якщо ми хочемо досягти миру, ми мусимо відштовхуватися від основи, яку маємо", - вважає де Понсен.

У цьому контексті він закликав працювати з тим, що маємо, бути прагматичними та рухатися вперед.

"Далі, якщо буде на те згода обох сторін, буде можливість віднайти уточнення та деталізацію деяких пунктів, які допоможуть імплементувати угоди", - спрогнозував посол Франції.