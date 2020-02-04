Франція розчарована, що на Донбасі досі немає "тиші" — посол

Франція дуже розчарована тим, що режим тиші у зоні конфлікту на Донбасі, попри домовленості у нормандському форматі в Парижі, так і не розпочався з 1 січня.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "Громадському" у відповідь на запитання про оцінку результатів торішньої зустрічі та очікування від майбутньої - навесні цього року.

"Саміт дав можливість вперше зустрітися особисто Зеленському та Путіну. Вони могли між собою поговорити, адже обидва володіють російською. У дипломатії, якщо ми хочемо рухатися вперед, завжди можна діяти через переговорників, через послів, але справи завжди вирішуються у контакті двох лідерів. Тому це досягнення паризького саміту є значним, у порівнянні з ситуацією, яка передувала зустрічі. Водночас ми ще дуже далеко від завершення цієї історії. Ми дуже розчаровані, що припинення вогню, яке мало вступити в дію з 1 січня 2020, так і не розпочалося. Це справжнє розчарування", - сказав дипломат.

У цьому контексті він зазначив, що тривають переговори у "форматі Мінська", хоча вони і "не рухаються дуже швидко".

"Справжні переговори відбудуться під час наступного саміту в квітні, який, вірогідно, пройде у Німеччині. Ми створили умови для поміркованого оптимізму для подальших перемовин", - вважає де Понсен.