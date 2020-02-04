Спостерігачі досі фіксують бойовиків з пов’язками СЦКК біля Станиці та Золотого

Бойовики російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районі Станиці Луганської та Золотого.

Про це інформує в опублікованому у понеділок звіті Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"1 та 2 лютого на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) у двох випадках спостерігачі бачили 5 членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новозбудованим прольотом мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань південніше мосту", - йдеться у звіті.

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Бойовики з такими пов’язками також продовжують бути присутніми на ділянці біля Золотого.

"1 та 2 лютого на південному краю ділянки розведення спостерігачі у двох випадках бачили 2 членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК")", - зазначають у СММ.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого вони залишили Україну.

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Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована місією ОБСЄ на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.