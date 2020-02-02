З початку року окупанти понад 90 разів заважали роботі місії ОБСЄ
Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на Українську сторону СЦКК.
"З початку 2020 року представниками СММ ОБСЄ зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найбільше відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (22 обмеження) та Заїченко (17 обмежень).
"У щоденному звіті від 31 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост північніше населеного пункту Заїченко та затримку приблизно на 20 хвилин на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр)", - додали у повідомленні.