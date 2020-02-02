З початку року окупанти понад 90 разів заважали роботі місії ОБСЄ

На Донбасі з початку цього року зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на Українську сторону СЦКК.

"З початку 2020 року представниками СММ ОБСЄ зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільше відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (22 обмеження) та Заїченко (17 обмежень).

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"У щоденному звіті від 31 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост північніше населеного пункту Заїченко та затримку приблизно на 20 хвилин на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр)", - додали у повідомленні.