Окупанти не пропустили патруль ОБСЄ через блокпост біля Верхньошироківського

Представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили патрулю СММ ОБСЄ проїхати на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське на півдні Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“За даними звіту СММ ОБСЄ від 30 січня 2020 року представники збройних формувань Російської Федерації знову відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябрь) на півдні Донецької області. Перебуваючи на блокпості, спостерігачі Місії бачили, що цивільні транспортні засоби перетинали блокпост в обох напрямках”, - інформують в пресслужбі.

Крім того зазначається, що через цей блокпост здійснюється проїзд у район, у якому згідно з пунктом 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року, заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

“На блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське з початку 2020 року представниками Місії зафіксовано більше третини від загальної кількості обмежень свободи пересування патрулів Місії у зазначений район”, - звертають увагу в штабі ООС.

На їх думку, це може свідчити про приховування забороненої діяльності збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ.