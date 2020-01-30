Окупанти "гальмували" місію ОБСЄ на Донбасі сім разів

Російсько-окупаційні війська заборонили спостерігачам ОБСЄ відвідувати Верхньошироківське, Приморське, Соснівське та інші населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"За даними звіту СММ ОБСЄ від 29 січня 2020 року представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське, Приморське, Нова Мар’ївка, Соснівське на півдні Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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Крім того зазначається, що у пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ) та на залізничній станції "Червона Могила" у населеному пункті Вознесенівка 2 представниками збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю Місії залишити зазначені райони.

Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ, вважають у пресслужбі.

Фото: ОБСЄ