Червоний Хрест доправив майже тонну ліків на окупований Донбас

Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" прослідувала вантажівка місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, яка перевезла гуманітарну допомогу на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. "Учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Окупанти гатять із заборонених мінометів, втрат немає Зазначається, що для жителів Донбасу направлено лікарські препарати вагою 0,905 тонни.